Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спецназовцы из "Альфы" уничтожили шесть российских танков за ночь

Спецназовцы из «Альфы» уничтожили шесть российских танков за ночь (ВИДЕО)

1 мар 2023, 18:18
999

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили ще 6 російських танків за одну ніч.





У прес-службі СБУ розповіли 1 березня, що дві групи співробітників Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку.

Після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров