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Спецпризначенці СБУ знищили шість російських танків за ніч
Спецпризначенці з «Альфи» знищили шість російських танків за ніч (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180460-specpryznachenci-z-alfy-znyschyly-shist-rosiyskyh-tankiv-za-nich-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Служби безпеки України знищили ще 6 російських танків за одну ніч.
У прес-службі СБУ розповіли 1 березня, що дві групи співробітників Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку.
Після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі.
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