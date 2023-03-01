Спецпризначенці СБУ знищили шість російських танків за ніч

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Спецпризначенці Служби безпеки України знищили ще 6 російських танків за одну ніч.

У прес-службі СБУ розповіли 1 березня, що дві групи співробітників Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку.

Після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі.