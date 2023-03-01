Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Времени поесть нет – фото медиков и раненых из полевого госпиталя в Бахмуте

Времени поесть нет — фото медиков и раненых из полевого госпиталя в Бахмуте

1 мар 2023, 20:43
999

У польовий госпіталь, де лікують поранених під час кровопролитних боїв в Бахмуті, побитих, виснажених бійців привозять на ношах, кладуть на каталки. Медична бригада сортує їхні поранення та відправляє їх на подальше лікування або назад на фронт, щоб продовжити бої.





Український фотограф Євген Малолєтка опублікував у своєму Інстаграм промовисті фото з польового госпіталю ЗСУ.

Часу поїсти немає - фото медиків та поранених з польового госпіталю у Бахмуті

Начальник медичної служби Анатолій розповів фотокору, що його бригада щодня лікує десятки бійців і майже не встигає поїсти.

Мої медики працюють практично в режимі нон-стоп. До повномасштабного вторгнення у нас було 50−60 поранених за дев’ять місяців чергування, а зараз інколи більше (ніж ця кількість) за один день, — сказав він.

Часу поїсти немає - фото медиків та поранених з польового госпіталю у Бахмуті

Бахмут, який веде запеклу боротьбу з російським наступом, став символом українського опору, оскільки його захисники протистоять невпинним обстрілам армії росії та важкій артилерії, спрямованій на забезпечення заявленої мети Москви — захоплення всього Донбасу.

Часу поїсти немає - фото медиків та поранених з польового госпіталю у Бахмуті

У міру того, як до імпровізованої операційної заносять все більше і більше нош, медики зрізають у них одяг і оцінюють пошкодження.

В одному випадку вони акуратно дістають гранату з кишені пораненого бійця.

Часу поїсти немає - фото медиків та поранених з польового госпіталю у Бахмуті

При цьому медики самі також ризикують — минулої суботи, 25 лютого, під час потужного обстрілу госпіталю один з лікарів отримав поранення.

Малолєтка помітив, як медики скупчилися над українським військовослужбовцем Віталієм на бойове псевдо «Альфа».

Часу поїсти немає - фото медиків та поранених з польового госпіталю у Бахмуті

Він стогне від болю, поки медики намагаються обробити велику глибоку рану на його руці.

Це був танковий снаряд, — каже Альфа. — Вони намагалися прорватися. Але їм це не вдалося. У нас була група з семи осіб. Залишилося шестеро, зараз я поранений, їх п’ятеро. Четверо з них контужені, — написав Малолєтка.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров