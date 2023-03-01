Часу поїсти немає - фото медиків та поранених з польового госпіталю у Бахмуті

Бахмут. Польовий госпіталь. Туди привозять поранених, побитих, виснажених бійців після важких боїв

https://racurs.ua/ua/n180467-chasu-poyisty-nemaie-foto-medykiv-ta-poranenyh-z-polovogo-gospitalu-u-bahmuti.html

Ракурс

У польовий госпіталь, де лікують поранених під час кровопролитних боїв в Бахмуті, побитих, виснажених бійців привозять на ношах, кладуть на каталки. Медична бригада сортує їхні поранення та відправляє їх на подальше лікування або назад на фронт, щоб продовжити бої.

Український фотограф Євген Малолєтка опублікував у своєму Інстаграм промовисті фото з польового госпіталю ЗСУ.

Начальник медичної служби Анатолій розповів фотокору, що його бригада щодня лікує десятки бійців і майже не встигає поїсти.

Мої медики працюють практично в режимі нон-стоп. До повномасштабного вторгнення у нас було 50−60 поранених за дев’ять місяців чергування, а зараз інколи більше (ніж ця кількість) за один день, — сказав він.

Бахмут, який веде запеклу боротьбу з російським наступом, став символом українського опору, оскільки його захисники протистоять невпинним обстрілам армії росії та важкій артилерії, спрямованій на забезпечення заявленої мети Москви — захоплення всього Донбасу.

У міру того, як до імпровізованої операційної заносять все більше і більше нош, медики зрізають у них одяг і оцінюють пошкодження.

В одному випадку вони акуратно дістають гранату з кишені пораненого бійця.

При цьому медики самі також ризикують — минулої суботи, 25 лютого, під час потужного обстрілу госпіталю один з лікарів отримав поранення.

Малолєтка помітив, як медики скупчилися над українським військовослужбовцем Віталієм на бойове псевдо «Альфа».

Він стогне від болю, поки медики намагаються обробити велику глибоку рану на його руці.