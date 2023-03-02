Российский диверсант планировал взорвать ключевой объект по поставкам оружия в ровенской области. Фото:

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Служба безпеки України викрила російського диверсанта у Рівненський області.

Зловмисник працював на головне управління генерального штабу зс рф. Він повинен був здійснити диверсію на одному із ключових об'єктів транспортної системи обласного центру. Таким чином агресор сподівався зірвати постачання іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Для вчинення диверсії зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом громадянина однієї з європейських країн. На Рівненщині він приховано обстежував стратегічну транспортну артерію й визначав місця встановлення вибухового пристрою. Ворога затримали на підготовці до вчинення диверсії.

Виявилося, що він має посвідку на постійне проживання в рф і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. Куратором російського диверсанта був кадровий співробітник гру.

Слідчі СБУ вже повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявляли, що з початку повномасштабного вторгнення й по січень 2023 року викрили понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.