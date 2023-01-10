СБУ повідомила, скільки диверсантів та шпигунів затримала. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n178712-kilkist-zatrymanyh-vid-pochatku-viyny-dyversantiv-ta-shpyguniv-nazvala-sbu.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація давно готувалася до повномасштабної війни з Україною, бо засилала свою агентуру.

З 24 лютого 2022 року СБУ розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 з них вже скерували до суду. Про це 10 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З початку повномасштабного вторгнення спецслужба викрила понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

У СБ України зазначили, що внаслідок багатоетапної спецоперації затримали диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки. Зловмисники планували вбити міністра оборони та керівника Головного управління розвідки МОУ, а також відомого українського активіста.

Правоохоронці нагадали, як у Києві нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабінету міністрів та Торгово-промислової палати України. Чиновники передавали ворогу розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.

Нагадаємо, на території одного з районів Харкова СБУ проводить антитерористичні контрдиверсійні заходи, щоб підвищити безпеку мирного населення, посилити захищеність об'єктів критичної інфраструктури, а також виявити та затримати можливі диверсійні групи.