У Харкові СБУ проведе антитерористичні заходи з військовою технікою

СБУ проводитиме антитерористичні заходи у Харкові, фото: «Сегодня»

https://racurs.ua/ua/n178644-u-harkovi-sbu-provede-antyterorystychni-zahody-z-viyskovou-tehnikou.html

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СБУ на території одного з районів Харкова 9−10 січня проводитиме антитерористичні контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів, — зазначають у спецслужбі.

Зазначається, що метою цих заходів є підвищення безпеки мирного населення, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Під час заходів можливі:

обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста;

перевірка документів громадян;

огляд автомобільного транспорту.