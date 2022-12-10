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СБУ провела контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Харківській області, фото: СБУ
Російські сухпайки та рублі виявила СБУ на території Харківської єпархії УПЦ МП (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177673-rosiyski-suhpayky-ta-rubli-vyyavyla-sbu-na-terytoriyi-harkivskoyi-ieparhiyi-upc-mp-foto.htmlРакурс
СБУ спільно з Нацгвардією та Держприкордонслужбою завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах УПЦ МП у Харківській області.
Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляє прес-центр спецслужби.
На території єпархії було виявлено:
- бібліотеки з прокремлівською літературою;
- матеріали, що вихваляють країну-агресора;
- велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями;
- в одній з церков зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом рф, наразі перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності російських спецслужб.
Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій, — зазначають в СБУ.
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