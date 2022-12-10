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СБУ провела контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области, фото: СБУ

Российские сухпайки и рубли обнаружили СБУ на территории Харьковской епархии УПЦ МП (ФОТО)

10 дек 2022, 19:10
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СБУ спільно з Нацгвардією та Держприкордонслужбою завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах УПЦ МП у Харківській області.





Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляє прес-центр спецслужби.

На території єпархії було виявлено:

  • бібліотеки з прокремлівською літературою;
  • матеріали, що вихваляють країну-агресора;
  • велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями;
  • в одній з церков зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом рф, наразі перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності російських спецслужб.

Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій, — зазначають в СБУ.

СБУ провела контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Харківській області, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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