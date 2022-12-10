СБУ провела контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Харьковской области, фото: СБУ

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СБУ спільно з Нацгвардією та Держприкордонслужбою завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах УПЦ МП у Харківській області.

Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляє прес-центр спецслужби.

На території єпархії було виявлено:

бібліотеки з прокремлівською літературою;

матеріали, що вихваляють країну-агресора;

велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями;

в одній з церков зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом рф, наразі перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності російських спецслужб.