Ректор Почаевской семинарии УПЦ МП получил подозрение за антиукраинскую деятельность

https://racurs.ua/n177619-rektor-pochaevskoy-seminarii-upc-mp-poluchil-podozrenie-za-antiukrainskuu-deyatelnost.html

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Служба безпеки України зібрала докази антиукраїнській діяльності ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП. Архієпископ поширював через соцмережі «дописи», якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

Щоб поширювати деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Фейсбук, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала «тези» кремля щодо України.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.