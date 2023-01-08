В Харькове СБУ проведет антитеррористические мероприятия по военной техникеhttps://racurs.ua/n178644-v-harkove-sbu-provedet-antiterroristicheskie-meropriyatiya-po-voennoy-tehnike.htmlРакурс
СБУ на території одного з районів Харкова 9−10 січня проводитиме антитерористичні контрдиверсійні заходи.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів, — зазначають у спецслужбі.
Зазначається, що метою цих заходів є підвищення безпеки мирного населення, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.
Під час заходів можливі:
- обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста;
- перевірка документів громадян;
- огляд автомобільного транспорту.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години, — наголошують у спецслужбі.