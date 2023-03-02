Оккупанты начали тотальную зачистку в Мариуполе. Фото:

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Російські окупанти влаштували в Маріуполі тотальну зачистку, яку назвали «контрпартизанськими заходами».

У місті повно військових з нашивками росгвардії. Облави проводяться у всьому Кальміуському району від перехрестя 7 проїзд/Металургів до перехрестя Металургів/Нікопольский. Також відбувалися зачистки у районі ММК ім. Ілліча. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 2 березня повідомив у Telegram.

За його словами, містянам не варто зараз відвідувати небезпечні місця. З телефонів Андрющенко радить видалити все зайве, що ворог може двозначно розтлумачити.

Нагадаємо, українські Сили оборони високоточними ударами вже регулярно знищують склади боєприпасів та місця дислокації росіян у місті, а ворог не розуміє, що робити та намагається переміщувати техніку. Прильоти в Маріуполі стали справжнім шоком для окупантів, бо раніше загарбники вважали цю зону недосяжною для звичайних українських ударних засобів. Місто розташоване на відстані щонайменше 80 км від лінії фронту.