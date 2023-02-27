рф буде стурбована вибухами у Маріуполі. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія, ймовірно, буде стурбована вибухами в окупованому Маріуполі.

Раніше загарбники вважали цю зону недосяжною для звичайних українських ударних засобів. Місто розташоване на відстані щонайменше 80 км від лінії фронту. Однак 21 лютого 2023 року проросійські офіційні особи повідомили про щонайменше 14 вибухів у районі тимчасово окупованого Маріуполя. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії за 27 лютого.

Були влучання у російське сховище боєприпасів в аеропорту, два паливні склади та металургійний завод, який агресор використовує як військову базу.

росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як таку, що перебуває поза межами досяжності звичайних українських ударних засобів, — йдеться у звіті британського відомства.

Нагадаємо, влада Маріуполя повідомила, що українські Сили оборони високоточними ударами знищують склади боєприпасів та місця дислокації росіян у місті, а ворог не розуміє, що робити та намагається переміщувати техніку. Прильоти в Маріуполі стали справжнім шоком для окупантів, бо російська ППО та авіація не здатні захистити військові цілі.