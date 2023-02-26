Вибухи в Маріуполі. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n180347-okupanty-v-shoci-reakciu-rosiyan-na-vybuhy-v-mariupoli-rozkryla-vlada.html

Ракурс

Вибухи в Маріуполі, який тимчасово перебуває під російською окупацією, стали справжнім шоком для загарбників.

Українські Сили оборони високоточними ударами знищують склади боєприпасів та місця дислокації росіян. А ворог не розуміє, що робити та намагається переміщувати техніку. Російська протиповітряна оборона та авіація не допомагають від прильотів. Про це 26 лютого радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в ефірі телемарафону.

Вони просто в шоці. Ось ці три дні «бавовни» — це просто шок… Вони намагались спочатку позбивати «кару небесну» системами ППО — це не допомогло. Потім два дні поспіль піднімали літаки — це теж не допомогло. І вони не знають, що зараз робити, — розповів чиновник.

За словами Андрющенка, ворог перетворив місто на велику військово-логістичну базу. У Маріуполі розташовані ремонтні бази та склади боєкомплектів, тут же ж дислокуються окупаційні підрозділи.

Влучними ударами ЗСУ змусили загарбників переміщувати свої запаси на більш безпечну відстань, зокрема в Новоазовськ. Однак там ворог зіткнувся з недостатньою кількістю необхідної території та проблемами логістики.

Тим часом український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram повідомив, що в Маріуполі спостерігається рух російських військових колон вбік Мангуша.

Нагадаємо, останні кілька діб в тимчасово окупованому Маріуполі гриміли вибухи. Горіли російські склади боєприпасів, ворожа техніка, були влучання по місцях скупчення загарбників. Командування ЗСУ згодом підтвердило, що маріупольський напрямок вже не є абсолютно недосяжним для Сил оборони.