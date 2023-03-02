На глазах спасли жизнь - как работают медики на передовой

Як працюють українські медики на передовій у Донецькій області, показав кореспондент «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір.

Ось як медики на передовій врятували ще одне життя. Стан військового був важким — ледь не в польових умовах його вдалося стабілізувати. Це сталося вчора на очах нашого кореспондента, — повідомляє 1 березня видання.