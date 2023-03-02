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Ракурс
На глазах спасли жизнь - как работают медики на передовой

На глазах спасли жизнь — как работают медики на передовой (ВИДЕО)

2 мар 2023, 17:21
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Як працюють українські медики на передовій у Донецькій області, показав кореспондент «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір.





Ось як медики на передовій врятували ще одне життя. Стан військового був важким — ледь не в польових умовах його вдалося стабілізувати. Це сталося вчора на очах нашого кореспондента, — повідомляє 1 березня видання.

Пораненого бійця вже вдалося транспортувати у госпіталь.

Источник: Ракурс


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