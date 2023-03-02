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На очах врятували життя — як працюють медики на передовій
На очах врятували життя — як працюють медики на передовій (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180491-na-ochah-vryatuvaly-jyttya-yak-pracuut-medyky-na-peredoviy-video.htmlРакурс
Як працюють українські медики на передовій у Донецькій області, показав кореспондент «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір.
Ось як медики на передовій врятували ще одне життя. Стан військового був важким — ледь не в польових умовах його вдалося стабілізувати. Це сталося вчора на очах нашого кореспондента, — повідомляє 1 березня видання.
Пораненого бійця вже вдалося транспортувати у госпіталь.
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