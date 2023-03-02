Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На очах врятували життя — як працюють медики на передовій

На очах врятували життя — як працюють медики на передовій (ВІДЕО)

2 бер 2023, 17:21
999

Як працюють українські медики на передовій у Донецькій області, показав кореспондент «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір.





Ось як медики на передовій врятували ще одне життя. Стан військового був важким — ледь не в польових умовах його вдалося стабілізувати. Це сталося вчора на очах нашого кореспондента, — повідомляє 1 березня видання.

Пораненого бійця вже вдалося транспортувати у госпіталь.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів