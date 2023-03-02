Воины ВСУ разгромили россиян под Угледаром

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Ракурс

Воїни Збройних сил України впродовж трьох тижнів боїв під Вугледаром Донецької області знищили понад 100 одиниць важкої техніки армії російських окупантів.

Згорілі корпуси російської бронетехніки, яка була підірвана на мінах, уражена артилерією ЗСУ чи знищена протитанковими ракетами, залишилися на полях Вугледарського напрямку. Українські військові заявили, що росія втратила в боях поблизу міста щонайменше 130 танків і БТР. Російські підрозділи, дислоковані в районі Вугледару, насамперед 155-а бригада морської піхоти, переважно укомплектовані мобілізованими.

Відеодобірка розгрому ворожих підрозділів поблизу Вугледару:

Біля Вугледару артилеристи прямим влучанням знищили російську бронемашину, що рухалася в бронегрупі з чотирьох одиниць.

Поблизу міста українські воїни полонили окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії рф.