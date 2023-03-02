ВСУ денацифицировали 20 россиян, пытавшихся штурмовать Бахмут

https://racurs.ua/n180504-vsu-denacificirovali-20-rossiyan-pytavshihsya-shturmovat-bahmut-video.html

Ракурс

Збройні сили України у перші дні весни дали відсіч штурмовим загонам окупаційної армії росії, які намагалися просунутися у бік українських позицій.

Відеозапис знищення загарбників оприлюднено у соцмережах.

На відео помітно, що дрон під час розвідки помітив окупантів, які намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Далі артилерія відпрацювала по скупченню груп росіян. Після влучної роботи артилеристів ЗСУ поранені солдати рф намагалися втекти з лісосмуги.

Згодом загарбники спробували ще раз штурмувати цей напрямкоу проте знову натрапили на українську артилерію. Загалом вдалося назавжди денацифікувати 20 росіян.