Дерусификация "Укрзализныци" - в "Дії" запустили новый опрос

https://racurs.ua/n180516-derusifikaciya-ukrzaliznyci-v-diyi-zapustili-novyy-opros.html

Ракурс

У «Дії» запустили опитування, в якому українцям до 10 березня пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці.

Є чотири варіанти: Київська залізниця, Столична залізниця, Центральна залізниця і Північна залізниця.

Південно-Західна залізниця — це назва часів Російської імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною.

«Дія» оголошує посадку на залізну українізацію, — йдеться у ролику застосунку.

У кінці лютого «Укрзалізниця» розпочала трирічну кампанію, мета якої — позбутися імперських і радянських (російських) назв, позначок та зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту. Програма отримала назву «Залізна українізація».

Проголосувати в опитуванні з цього приводу можна в розділі «Послуги»