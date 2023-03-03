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У «Дії» запустили опитування, в якому українцям до 10 березня пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці
Дерусифікація «Укрзалізниці» — у «Дії» запустили нове опитуванняhttps://racurs.ua/ua/n180516-derusyfikaciya-ukrzaliznyci-u-diyi-zapustyly-nove-opytuvannya.htmlРакурс
У «Дії» запустили опитування, в якому українцям до 10 березня пропонують обрати нову назву для Південно-Західної залізниці.
Є чотири варіанти: Київська залізниця, Столична залізниця, Центральна залізниця і Північна залізниця.
Південно-Західна залізниця — це назва часів Російської імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною.
«Дія» оголошує посадку на залізну українізацію, — йдеться у ролику застосунку.
У кінці лютого «Укрзалізниця» розпочала трирічну кампанію, мета якої — позбутися імперських і радянських (російських) назв, позначок та зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту. Програма отримала назву «Залізна українізація».
Проголосувати в опитуванні з цього приводу можна в розділі «Послуги»
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