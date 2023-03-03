лукашенко посадил на 10 лет Нобелевского лауреата

https://racurs.ua/n180519-lukashenko-posadil-na-10-let-nobelevskogo-laureata.html

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У білорусі Нобелівського лауреата, голову правозахисного центру «Вясна» Алеся Беляцького засудили до 10 років колонії.

Його та ще трьох правозахисників центру звинуватили в «контрабанді коштів» та «фінансуванні групових дій, які грубо порушують громадський порядок». Інші фігуранти отримали від 7 до 9 років ув’язнення.

Сьогодні були винесені ганебні вироки правозахисникам «Вясны», повідомляє «Наша ніва».

Владзіміру Лабковичу присудили сім років позбавлення волі, Валянтіну Стефановичу — дев’ять років, Беляцькому — 10 років. Дмитра Соловйова заочно засудили на 8 років.

Суддя Марина Запаснік визнала їх винними за ч. 4 ст. 228 ККУ (контрабанда організованою групою) та ч. 2 ст. 342 ККУ (фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок).

Нагадаємо, що Беляцький у 2022 році став лауреатом Нобелівської премії миру. Керівник і засновник правозахисного центру «Вясна» перебуває за ґратами з липня 2021 року.

Беляцький був одним з ініціаторів демократичного руху, який виник у білорусі в середині 1980-х років. Він присвятив своє життя справі демократії та миру у своїй країні. У 1996 році він створив правозахисну організацію «Весна» у відповідь на сумнівні зміни до Конституції, які надали білоруському президентові лукашенку диктаторські повноваження.