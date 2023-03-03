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В ОК «Юг» рассказали о ситуации с ракетоносителями рф в Черном море

В ОК «Юг» рассказали о ситуации с ракетоносителями рф в Черном море

3 мар 2023, 14:06
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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує перебувати в ракетобезпечному для себе районі, динамічно змінюючи свій склад.





В оперативному командуванні «Південь» станом на 12.00 в Чорному морі зафіксували 13 кораблів, серед яких два підводних ракетоносії. Їхній загальний залп — до восьми ракет «Калібр».

Українські військові кажуть, що заведені раніше в пункти базування надводні ракетоносії готові до застосування і можуть бути виведені на бойовий курс досить оперативно.

В ОК «Південь» вважають, що активність ворожої авіації свідчить про готовність до застосування, як ракет повітряного базування, так і морського. Тому, як попередили військові, загроза ракетного удару по Україні залишається.

Источник: Ракурс


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