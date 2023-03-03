Сырский в Бахмуте, пока пригожин фальсифицирует фото из его центра

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Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський працює в підрозділах, які ведуть оборону Бахмуту.

Противник не полишає надії захопити Бахмут та продовжує накопичувати сили що б окупувати місто, повідомили 3 березня в Командуванні Сухопутних сил ЗСУ.

Українські військові розповіли, що на захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК «Вагнера» та інших регулярних частин армії рф. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього.

В Бахмуті Сирський заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями наших підрозділів на лінії фронту.

Ніякого виводу військ з Бахмута немає. Бої тривають на всіх ділянках міста" — розповів «Громадському» аеророзвідник 93 бригади «Стус».

За його словами, ситуація у Бахмуті складна, але бригада стоїть і продовжує виконувати поставлені їй завдання.

Тим часом очільник «вагнерівців» пригожин 3 березня записав відео, яке нібито доводить «оточення» міста. Він заявив, що українським військовим «залишилося день-два». Водночас у Центрі національного спротиву заявили, що це відео було записане навіть не на околиці міста, а у селі Парасковіївка.

Прес-офіцерка 93 бригади Ірина Рибакова підтвердила «Громадському» у коментарі, що бригада продовжує обороняти Бахмут.