В оккупированном Енакиево упал российский самолет

https://racurs.ua/n180527-v-okkupirovannom-enakievo-upal-rossiyskiy-samolet-foto-video.html

Ракурс

Біля міста Єнакієво в окупованому росіянами Донбасі збили винищувач Су-34 ВКС росії.

На відео та фотографіях, які поширили мешканці Єнакієво, видно дим від палаючого літака та куполи парашутів пілотів, яким, на жаль, вдалося катапультуватися.

Російські військові блогери вважають, що літак могли збити російські ППО, оскільки місто знаходиться в тилу, а найближчі позиції українських ЗРК знаходяться за 35 км від нього.

Збройні сили України на момент виходу новини офіційно про збиття літака поки не оголошували.