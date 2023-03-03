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Ракурс
В оккупированном Енакиево упал российский самолет

В оккупированном Енакиево упал российский самолет (ФОТО, ВИДЕО)

3 мар 2023, 14:54
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Біля міста Єнакієво в окупованому росіянами Донбасі збили винищувач Су-34 ВКС росії.





На відео та фотографіях, які поширили мешканці Єнакієво, видно дим від палаючого літака та куполи парашутів пілотів, яким, на жаль, вдалося катапультуватися.

Російські військові блогери вважають, що літак могли збити російські ППО, оскільки місто знаходиться в тилу, а найближчі позиції українських ЗРК знаходяться за 35 км від нього.

Збройні сили України на момент виходу новини офіційно про збиття літака поки не оголошували.

В окупованому Єнакієвому впав російський літак

Источник: Ракурс


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