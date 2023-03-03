СБУ задержала настоятеля храма УПЦ МП Сумской области, фото: СБУ

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Ракурс

На Сумщині СБУ викрила настоятеля одного з храмів УПЦ МП в Шосткинському районі на збиранні для фсб розвідданих про дислокацію Сил оборони на території регіону.

Про це сьогодні, 3 березня, повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією спецслужби, зловмисник насамперед намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього він об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об'єктів.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок. Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців, — наголошують в СБУ.

Зловмисника затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління фсб по Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих, — зазначають у СБУ.

Зазначається, що для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків за адресою його проживання та в храмі правоохоронці виявили:

мобільні телефони із доказами листування з фсб;

проросійську літературу.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.