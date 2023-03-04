В Харьковской области на растяжке подорвался 37-летний рыбакhttps://racurs.ua/n180553-v-harkovskoy-oblasti-na-rastyajke-podorvalsya-37-letniy-rybak.htmlРакурс
У Харківській області залишається високою мінна небезпека.
Так, сьогодні, 4 березня, зранку у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік — він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області.
Вкотре закликаю — утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані, — наголошує Синєгубов.
Також інцидент із підривом цивільної особи на вибуховому пристрої стався на Херсонщині, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
У селі Біляївка 43-річний місцевий житель на власному подвір’ї прибирав суху траву та сміття після зими, як раптом стався вибух і чоловік отримав рвану рану тулуба, — вказано в повідомленні. — Попередньо встановлено, що здетонувала пелюсткова міна.