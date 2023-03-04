В Чугуевском районе гражданский рыбак подорвался на растяжке, фото: ICTV

https://racurs.ua/n180553-v-harkovskoy-oblasti-na-rastyajke-podorvalsya-37-letniy-rybak.html

Ракурс

У Харківській області залишається високою мінна небезпека.

Так, сьогодні, 4 березня, зранку у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік — він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області.

Вкотре закликаю — утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані, — наголошує Синєгубов.

Також інцидент із підривом цивільної особи на вибуховому пристрої стався на Херсонщині, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.