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Ракурс
У Чугуївському районі цивільний рибалка підірвався на розтяжці, фото: ICTV

На Харківщині на розтяжці підірвався 37-річний рибалка

4 бер 2023, 14:13
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У Харківській області залишається високою мінна небезпека.





Так, сьогодні, 4 березня, зранку у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік — він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області.

Вкотре закликаю — утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані, — наголошує Синєгубов.

Також інцидент із підривом цивільної особи на вибуховому пристрої стався на Херсонщині, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

У селі Біляївка 43-річний місцевий житель на власному подвір’ї прибирав суху траву та сміття після зими, як раптом стався вибух і чоловік отримав рвану рану тулуба, — вказано в повідомленні. — Попередньо встановлено, що здетонувала пелюсткова міна.

Джерело: Ракурс


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