Житель Херсонщини підірвався на залишеній окупантами у лісосмузі міні

На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні, фото: ТАСС

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Ракурс

На Херсонщині на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався мирний житель.

Трагедія сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова, як раптом натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги, — зазначається в повідомленні. — Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині він знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя".

В ОВА нагадують — мінна небезпека на Херсонщині є надзвичайно високою й закликають жителів регіону неухильно дотримуватися елементарних правил мінної безпеки.