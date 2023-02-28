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Ракурс
На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні, фото: ТАСС

Житель Херсонщини підірвався на залишеній окупантами у лісосмузі міні

28 лют 2023, 17:54
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На Херсонщині на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався мирний житель.





Трагедія сталася поблизу села Давидів Брід Великоолександрівської громади. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова, як раптом натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги, — зазначається в повідомленні. — Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині він знаходиться на операційному столі, лікарі борються за його життя".

В ОВА нагадують — мінна небезпека на Херсонщині є надзвичайно високою й закликають жителів регіону неухильно дотримуватися елементарних правил мінної безпеки.

Ворог рясно усіяв нашу землю розтяжками, мінами, снарядами та іншими вибухонебезпечними предметами, — наголошують в ОВА. — Зараз відвідувати лісосмуги, посадки та інші території, що не обстежили сапери, вкрай НЕБЕЗПЕЧНО. Якщо ви побачили вибухівку, відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку рятувальників або правоохоронців.

Джерело: Ракурс


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