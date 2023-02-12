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Ракурс
Автомобіль з двома людьми підірвався на міні на Херсонщині, фото: Херсонська ОДА

На російській міні підірвалися двоє жителів Херсонщини (ФОТО)

12 лют 2023, 15:49
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На Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на міні, залишеній російськими окупантами.





Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

Трагедія сталася сьогодні, 12 лютого, зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району.

Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін, — зазначають в ОДА. — Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.

В ОДА наголошують — мінна небезпека в Херсонській області залишається надзвичайно високою, тож місцевих жителів закликають:

  • пересуватися лише маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки;
  • не відвідувати лісосмуги, посадки та поля, оскільки там може залишатися ворожа вибухівка;
  • в разі виявлення вибухонебезпечного предмета — в жодному разі не чіпати його, відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку правоохоронців або рятувальників.

Автомобіль з двома людьми підірвався на міні на Херсонщині, фото: Херсонська ОДА

Джерело: Ракурс


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