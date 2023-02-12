На Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на міні, залишеній російськими окупантами.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

Трагедія сталася сьогодні, 12 лютого, зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району.

Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін, — зазначають в ОДА. — Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.