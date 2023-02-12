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Автомобиль с двумя людьми подорвался на мине в Херсонской области, фото: Херсонская ОГА
На российской мине подорвались двое жителей Херсонщины (ФОТО)https://racurs.ua/n179862-na-rossiyskoy-mine-podorvalis-dvoe-jiteley-hersonschiny-foto.htmlРакурс
На Херсонщині автомобіль з цивільними підірвався на міні, залишеній російськими окупантами.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.
Трагедія сталася сьогодні, 12 лютого, зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району.
Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін, — зазначають в ОДА. — Машина з цивільними натрапила на одну з них. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.
В ОДА наголошують — мінна небезпека в Херсонській області залишається надзвичайно високою, тож місцевих жителів закликають:
- пересуватися лише маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки;
- не відвідувати лісосмуги, посадки та поля, оскільки там може залишатися ворожа вибухівка;
- в разі виявлення вибухонебезпечного предмета — в жодному разі не чіпати його, відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку правоохоронців або рятувальників.
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