Последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото:

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Російські загарбники 4 березня завдали удару по місту Нікополь та Нікопольському району Дніпропетровської області.

Ворог гатив із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілів пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські споруди, лінію електропередач та газогін. А в Нікополі руйнувань зазнав готель. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Російські снаряди вбили двох осіб — 57-річну жінку та 68-річного чоловіка.

Нагадаємо, у Запоріжжі рятувальники вже дві доби ліквідовують наслідки російського ракетного удару по житловому будинку, який стався вночі 2 березня. Станом на 4 березня вдалося знайти тіла вже 10 загиблих.