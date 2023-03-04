Наслідки ракетного удару по п’ятиповерхівці у Запоріжжі, фото: ДСНС

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У Запоріжжі рятувальники вже дві доби ліквідовують наслідки російського ракетного удару по житловому будинку, який стався вночі 2 березня.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 4 березня, рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку. Таким чином, загалом на місці трагедії виявили тіла десяти загиблих, серед яких одна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запорізької області.

Зазначається, що комунальні служби вже вивезли понад 333 тонни будівельних уламків. Загалом до робіт залучені 109 співробітників різних служб та 21 одиниця техніки. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб, а також двох котів та собаку.