Ракурсhttps://racurs.ua/
рф вдарила ракетою по багатоповерхівці у Запоріжжі. Фото: Анатолій Куртєв
Російська ракета знищила п’ятиповерховий будинок у Запоріжжі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180472-rosiyska-raketa-znyschyla-p-yatypoverhovyy-budynok-u-zaporijji-foto.htmlРакурс
Російські військові вночі 2 березня завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Ворожа ракета майже повністю зруйнувала п’ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста. Люди перебувають під завалами. Про це секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 6.30 з-під завалів було врятовано 11 осіб, з них одна вагітна жінка. З сусіднього під’їзду рятувальники евакуювали 20 мешканців. Психологи надали допомогу 20 людям. Досі тривають пошуково-рятувальні роботи.
За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, попередньо удар по місту було завдано за допомогою ракет С-300.
Нагадаємо, у Збройних силах 1 березня попередили, що нова ракетна атака росії на Україну може бути точковою або кількома хвилями. Зараз у Чорному морі перебувають ракетоносії із загальним залпом у десятки «Калібрів». Також у готовності перебувають й стратегічні бомбардувальники на російських аеродромах.
.