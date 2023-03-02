рф вдарила ракетою по багатоповерхівці у Запоріжжі. Фото: Анатолій Куртєв

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Російські військові вночі 2 березня завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Ворожа ракета майже повністю зруйнувала п’ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста. Люди перебувають під завалами. Про це секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 6.30 з-під завалів було врятовано 11 осіб, з них одна вагітна жінка. З сусіднього під’їзду рятувальники евакуювали 20 мешканців. Психологи надали допомогу 20 людям. Досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, попередньо удар по місту було завдано за допомогою ракет С-300.

Нагадаємо, у Збройних силах 1 березня попередили, що нова ракетна атака росії на Україну може бути точковою або кількома хвилями. Зараз у Чорному морі перебувають ракетоносії із загальним залпом у десятки «‎Калібрів». Також у готовності перебувають й стратегічні бомбардувальники на російських аеродромах.