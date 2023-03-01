Сили оборони про нову ракетну атаку рф — Точкова або кількома хвилями

https://racurs.ua/ua/n180440-syly-oborony-pro-novu-raketnu-ataku-rf-tochkova-abo-kilkoma-hvylyamy.html

Ракурс

Нова ракетна атака росії на Україну може бути точковою або кількома хвилями. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона вказала, що нині у Чорному морі перебувають п’ять ракетоносіїв із загальним залпом у 32 «‎Калібри». Росія давно не виводила так багато ракет, тому варто не втрачати пильність.

Це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються п’ять ракетоносіїв, споряджені кількістю до 32 ракет «Калібр». Серед цих носіїв є і підводні… Зауважимо, що така кількість ракет давно не фіксувалася в Чорному морі, вони давно не виводили так багато ракет, — розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону.

З її слів, загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою. Але не обов’язково йдеться масований удар. Зараз спостерігається також активність авіації російських військ.

Враховуючи, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це не буде обов’язково масований удар. Можливий і точкові, а може й кількома хвилями. Але така готовність говорить про високу загрозу і треба бути дуже пильними, — допустила Гуменюк.

Також вона додала, що шторм в морі залишається помірним, що дозволяє армії рф здійснити пуск ракет.

Нагадаємо, раніше в ОК «Південь» попередили, що протягом найближчих двох діб росія може здійснити масований ракетний обстріл території України.