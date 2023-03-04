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Кабмин утвердил антикоррупционную программу. Фото: Денис Шмыгаль

Правительство Украины утвердило государственную антикоррупционную программу

4 мар 2023, 17:49
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Державна антикорупційна програма 4 березня була затверджена Кабінетом міністрів України.





Ця програма є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021−2025 років та містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах життя. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Робимо ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури, — зазначив він.

За словами очільника уряду, Кабмін й надалі співпрацюватиме з Верховною Радою та керівниками антикорупційних органів, бо ухвалена стратегія повинна бути відкритою для пропозицій і доповнень.

Прем'єр додав, що уряд на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ, після того, як пропозиції щодо трьох фіналістів на цю посаду подала в уряд комісія.

Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України визначила трьох переможців. Фіналістами стали голова Держінспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос, співробітник управління ДБР в Хмельницькому Сергій Гупяк та керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук.

Источник: Ракурс


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