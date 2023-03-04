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Фіналісти конкурсу на посаду директора НАБУ, фото: ЦПК
Конкурс на директора НАБУ — оголошено трьох фіналістів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180548-konkurs-na-dyrektora-nabu-ogolosheno-troh-finalistiv-foto.htmlРакурс
Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) визначила трьох переможців.
Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у Твіттері Центру протидії корупції.
Фіналістами стали:
- Семен Кривонос, голова Держінспекції архітектури та містобудування.
- Сергій Гупяк, співробітник управління ДБР в Хмельницькому.
- Роман Осипчук, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ.
З-поміж цього переліку уряд обере директора НАБУ.
Додамо, що колишня старша спецагентка ФБР у відділі протидії міжнародній корупції Карен Грінавей НЕ підтримала жодного кандидата в трійці. І це досить показово, — наголошують у ЦПК.
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