Финалисты конкурса на должность директора НАБУ, фото: ГПК

https://racurs.ua/n180548-konkurs-na-direktora-nabu-obyavleny-tri-finalista-foto.html

Ракурс

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) визначила трьох переможців.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у Твіттері Центру протидії корупції.

Фіналістами стали:

Семен Кривонос, голова Держінспекції архітектури та містобудування.

Сергій Гупяк, співробітник управління ДБР в Хмельницькому.

Роман Осипчук, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ.

З-поміж цього переліку уряд обере директора НАБУ.