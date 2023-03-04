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Финалисты конкурса на должность директора НАБУ, фото: ГПК

Конкурс на директора НАБУ — объявлены три финалиста (ФОТО)

4 мар 2023, 10:53
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Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) визначила трьох переможців.





Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у Твіттері Центру протидії корупції.

Фіналістами стали:

  • Семен Кривонос, голова Держінспекції архітектури та містобудування.
  • Сергій Гупяк, співробітник управління ДБР в Хмельницькому.
  • Роман Осипчук, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ.

З-поміж цього переліку уряд обере директора НАБУ.

Додамо, що колишня старша спецагентка ФБР у відділі протидії міжнародній корупції Карен Грінавей НЕ підтримала жодного кандидата в трійці. І це досить показово, — наголошують у ЦПК.

Фіналісти конкурсу на посаду директора НАБУ, фото: ЦПК

Источник: Ракурс


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