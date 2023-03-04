Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Финалисты конкурса на должность директора НАБУ, фото: ГПК
Конкурс на директора НАБУ — объявлены три финалиста (ФОТО)https://racurs.ua/n180548-konkurs-na-direktora-nabu-obyavleny-tri-finalista-foto.htmlРакурс
Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) визначила трьох переможців.
Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у Твіттері Центру протидії корупції.
Фіналістами стали:
- Семен Кривонос, голова Держінспекції архітектури та містобудування.
- Сергій Гупяк, співробітник управління ДБР в Хмельницькому.
- Роман Осипчук, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ.
З-поміж цього переліку уряд обере директора НАБУ.
Додамо, що колишня старша спецагентка ФБР у відділі протидії міжнародній корупції Карен Грінавей НЕ підтримала жодного кандидата в трійці. І це досить показово, — наголошують у ЦПК.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...