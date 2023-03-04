ВСУ мощно ударили по месту дислокации врагов. Фото: Генштаб

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Ракурс

Артилерія Збройних сил України продовжує наводити жах на російських окупантів.

Бійці Сил оборони виявили місце дислокації окупантів, а з артилерії по ворогу потужно вдарили військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади. Про це 4 березня командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило у соціальній мережі Facebook.

Артилерійський дивізіон піддає жару, — зазначили військові.

Також командування опублікувало відео професійної роботи «Богів війни». На кадрах видно, як військові загарбницької армії рф знаходяться на подвір’ї приватного будинку та тривалий час перебувають на цій локації. Частину ворогів вдалося знищити влучним ударом по їхній позиції.

Нагадаємо, спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України за одну ніч спалили вісім одиниць російської техніки. На відео, яке оприлюднила спецслужба, видно, як горять п’ять танків, дві БМП та одна вантажівка з боєкомплектом.