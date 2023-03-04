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Знищення російської техніки, скріншот відео
П’ять танків за ніч спалили спецпризначенці СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180554-p-yat-tankiv-za-nich-spalyly-specpryznachenci-sbu-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за одну ніч спалили вісім одиниць російської техніки.
Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане в Telegram-каналі Служби безпеки України.
Зазначається, що серед знищеної техніки:
- п’ять танків;
- дві БМП;
- одна вантажівка з боєкомплектом.
Весна прийшла — російська техніка палає ще яскравіше, — наголошується в описі відео.
Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала відео нічного полювання за російськими танками, влаштованого двома групами співробітників Центру спецоперацій «А» на Луганському напрямку.
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