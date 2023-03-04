Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

П’ять танків за ніч спалили спецпризначенці СБУ (ВІДЕО)

4 бер 2023, 14:25
999

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за одну ніч спалили вісім одиниць російської техніки.





Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане в Telegram-каналі Служби безпеки України.

Зазначається, що серед знищеної техніки:

  • п’ять танків;
  • дві БМП;
  • одна вантажівка з боєкомплектом.

Весна прийшла — російська техніка палає ще яскравіше, — наголошується в описі відео.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала відео нічного полювання за російськими танками, влаштованого двома групами співробітників Центру спецоперацій «А» на Луганському напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів