Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n180554-pyat-tankov-za-noch-sojgli-specnazovcy-sbu-video.html

Ракурс

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за одну ніч спалили вісім одиниць російської техніки.

Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане в Telegram-каналі Служби безпеки України.

Зазначається, що серед знищеної техніки:

п’ять танків;

дві БМП;

одна вантажівка з боєкомплектом.

Весна прийшла — російська техніка палає ще яскравіше, — наголошується в описі відео.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала відео нічного полювання за російськими танками, влаштованого двома групами співробітників Центру спецоперацій «А» на Луганському напрямку.