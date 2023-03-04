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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Пять танков за ночь сожгли спецназовцы СБУ (ВИДЕО)

4 мар 2023, 14:25
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Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за одну ніч спалили вісім одиниць російської техніки.





Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане в Telegram-каналі Служби безпеки України.

Зазначається, що серед знищеної техніки:

  • п’ять танків;
  • дві БМП;
  • одна вантажівка з боєкомплектом.

Весна прийшла — російська техніка палає ще яскравіше, — наголошується в описі відео.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала відео нічного полювання за російськими танками, влаштованого двома групами співробітників Центру спецоперацій «А» на Луганському напрямку.

Источник: Ракурс


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