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Уничтожение российской техники, скриншот видео
Пять танков за ночь сожгли спецназовцы СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180554-pyat-tankov-za-noch-sojgli-specnazovcy-sbu-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ за одну ніч спалили вісім одиниць російської техніки.
Відповідне відео сьогодні, 4 березня, опубліковане в Telegram-каналі Служби безпеки України.
Зазначається, що серед знищеної техніки:
- п’ять танків;
- дві БМП;
- одна вантажівка з боєкомплектом.
Весна прийшла — російська техніка палає ще яскравіше, — наголошується в описі відео.
Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікувала відео нічного полювання за російськими танками, влаштованого двома групами співробітників Центру спецоперацій «А» на Луганському напрямку.
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