Бойцы ВСУ отбили более 130 атак врага на пяти направлениях. Фото: Генштаб

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Ракурс

Бої в Україні зараз основному зосередженні на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Саме на цих п’яти напрямках ворог зосередив основні зусилля на веденні наступу. У суботу, 5 березня, українські військові відбили понад 130 атак противника на зазначених напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 5 березня.

Авіація Повітряних сил за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також два удари було завдано по зенітно-ракетних комплексах, а по одному удару по складу боєприпасів противника та по автомобільному мосту. Крім того, було збито чотири ударні та розвідувальні безпілотники різних типів.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ вчора уразили три райони зосередження противника, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, а також дві станції РЕБ ворога.

У Генштабі зазначили, що на полі бою в росіян спостерігаються проблеми. Так, армія рф втрачає контроль на полі бою над так званими козачими батальйонами. Зокрема, командування козачого батальйону «Степ/Тигр», який знаходиться в районі Вугледару, дуже незадоволене керівництвом збройних сил росії. Ці «козаки» нехтують взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії.

Нагадаємо, у ЗСУ заявляли, що ситуація навколо Бахмута важка, але контрольована українськими військовими. Ворог поставив собі за пріоритетну ціль взяти місто, але командування Сил оборони та військові роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу.