Підрив двох мостів у районі Бахмута прокоментували у ЗСУ

Підрив двох мостів у районі Бахмута. Фото:

https://racurs.ua/ua/n180563-pidryv-dvoh-mostiv-u-rayoni-bahmuta-prokomentuvaly-u-zsu.html

Ракурс

Два мости були підірвані в районі міста Бахмут Донецької області.

Ситуація навколо цього міста важка, але контрольована українськими військовими. Ворог поставив собі за пріоритетну ціль взяти Бахмут, але командування Сил оборони та військові роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу. Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 4 березня заявив в ефірі телемарафону.

За добу місто було обстріляне загарбниками 21 раз, а в районі Бахмута відбулося дев’ять бойових зіткнень.

Це війна і в такому шквалі вогню знищуються й об'єкти критичної інфраструктури, — так Череватий прокоментував підрив мостів у районі Бахмута.

За його словами, досвід вже більш ніж річної війни у великому масштабі й загалом дев’ятирічної війни з росією дозволяє Збройним силам перебудовувати оборону і надалі чинити опір, не дивлячись на те, що ворог руйнує інфраструктуру.

Раніше в Американському інституті вивчення війни (ISW) заявили, що українські військові підірвали два мости у Бахмуті — на північному сході та на заході.

Нагадаємо, 3 березня в ISW повідомляли, що окупаційні підрозділи рф могли скоротити зусилля з оточення Бахмута як з південного заходу, так і з північного сходу. Натомість ворог хоче змусити українських оборонців відступити з міста через трасу Т0504, що веде до Костянтинівки.