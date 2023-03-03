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Росіяни змушують Сили оборони відступити з Бахмута через трасу до Костянтинівки
Росіяни змушують Сили оборони відступити з Бахмута через трасу до Костянтинівки (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n180513-rosiyany-zmushuut-syly-oborony-vidstupyty-z-bahmuta-cherez-trasu-do-kostyantynivky-karta.htmlРакурс
Війська рф хочуть змусити Сили оборони України відступити з Бахмута через трасу Т0504, що веде до Костянтинівки.
В Інституті вивчення війни 3 березня повідомили, що, імовірно, російські війська скоротили зусилля з оточення міста як з південного заходу, так і з північного сходу, і натомість зосереджуються на тиску на українські сили, щоб вони вийшли з Бахмута, зосередившись на північно-східному наступі.
Окупанти останніми тижнями активізували наступальні операції на північних околицях і передмісті Бахмута та здобули успіхи в цих районах. Втім ЗС рф не просунулися ближче до траси Т0504 між Бахмутом і Часів Яром, наголосили аналітики.
Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті: «1 до 7 на нашу користь».
Ми сьогодні (2 березня. — «Ракурс») на засіданні Ставки дивилися на втрати російської федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута. Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці та дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. І ось цей скажімо так перерахунок — 1 до 7 на нашу користь, — заявив секретар РНБО.
Тим часом у Бахмуті досі залишається близько 5 тисяч людей, серед них — 37 дітей. Як нагадав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, без згоди батьків дітей евакуювати неможливо.
Батьки, які категорично проти евакуації, звинувачують нас, що ми їх силоміць намагаємося вивезти. Вони впевнені, що переживуть обстріли та залишаться в місті, — розповів Кириленко.
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