Россияне заставляют Силы обороны отступить из Бахмута через трассу на Константиновку

https://racurs.ua/n180513-rossiyane-zastavlyaut-sily-oborony-otstupit-iz-bahmuta-cherez-trassu-na-konstantinovku.html

Ракурс

Війська рф хочуть змусити Сили оборони України відступити з Бахмута через трасу Т0504, що веде до Костянтинівки.

В Інституті вивчення війни 3 березня повідомили, що, імовірно, російські війська скоротили зусилля з оточення міста як з південного заходу, так і з північного сходу, і натомість зосереджуються на тиску на українські сили, щоб вони вийшли з Бахмута, зосередившись на північно-східному наступі.

Окупанти останніми тижнями активізували наступальні операції на північних околицях і передмісті Бахмута та здобули успіхи в цих районах. Втім ЗС рф не просунулися ближче до траси Т0504 між Бахмутом і Часів Яром, наголосили аналітики.

Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті: «1 до 7 на нашу користь».

Ми сьогодні (2 березня. — «Ракурс») на засіданні Ставки дивилися на втрати російської федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута. Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці та дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо. І ось цей скажімо так перерахунок — 1 до 7 на нашу користь, — заявив секретар РНБО.

Тим часом у Бахмуті досі залишається близько 5 тисяч людей, серед них — 37 дітей. Як нагадав очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, без згоди батьків дітей евакуювати неможливо.