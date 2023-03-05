Украинские военные уничтожили 930 оккупантов за сутки. Фото:

https://racurs.ua/n180575-vsu-likvidirovali-930-zahvatchikov-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації перевищили вже 153 тис. осіб.

Лише за минулу добу, 4 березня, були знищені 930 російських солдатів, офіцерів та найманців. Також українські військові спопелили п’ять танків, дев’ять БМП та БТР, 12 артилерійських систем, по одній РСЗВ та системі ППО, 10 одиниць автомобільної техніки. Також збито чотири БПЛА. Про це 5 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — 153 тис. 120 (+930) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 414 (+5) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 692 (+9) од,

артилерійських систем — 2 тис. 426 (+12) од,

РСЗВ — 488 (+1) од,

засоби ППО — 248 (+1) од,

літаків — 302 (+0) од,

гелікоптерів — 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 71 (+5),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 299 (+10) од,

спеціальна техніка — 232 (+2).

Нагадаємо, в американському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень заявили, що загальні втрати росії з пораненими та безвісти можуть досягати 200−250 тис. До цього числа входять і найманці групи «Вагнера», а також мобілізовані у вигаданих росіянами на території України лнр та днр.