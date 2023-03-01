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Втрати рашистів в Україні найбільші з усіх війн росії після Другої світової

Втрати рашистів в Україні найбільші з усіх війн росії після Другої світової

1 бер 2023, 16:33
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За рік війни в Україні загинуло 60 — 70 тис. російських військових, випливає з доповіді американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).





Загальні втрати з пораненими та безвісти можуть досягати 200—250 тисяч. До цього числа входять і найманці групи «Вагнера», а також мобілізовані у вигаданих росіянами на території України лнр та днр.

Темпи втрат за добу у 35 разів вищі, ніж на війні в Афганістані, та у 25 разів вищі, ніж втрати під час воєн у Чечні.

Загальна кількість жертв усіх попередніх збройних конфліктів, починаючи з 50-х років XX століття, згідно з доповіддю, — 50 тис. людей. Воно включає обидві чеченські кампанії, війну на Донбасі, війни в Афганістані, Сирії, Анголі, Єгипті, В'єтнамі та інших країнах.

Джерело: Ракурс


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