Потери рашистов в Украине самые большие из всех войн россии после Второй мировой

https://racurs.ua/n180454-poteri-rashistov-v-ukraine-samye-bolshie-iz-vseh-voyn-rossii-posle-vtoroy-mirovoy.html

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За рік війни в Україні загинуло 60 — 70 тис. російських військових, випливає з доповіді американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Загальні втрати з пораненими та безвісти можуть досягати 200—250 тисяч. До цього числа входять і найманці групи «Вагнера», а також мобілізовані у вигаданих росіянами на території України лнр та днр.

Темпи втрат за добу у 35 разів вищі, ніж на війні в Афганістані, та у 25 разів вищі, ніж втрати під час воєн у Чечні.

Загальна кількість жертв усіх попередніх збройних конфліктів, починаючи з 50-х років XX століття, згідно з доповіддю, — 50 тис. людей. Воно включає обидві чеченські кампанії, війну на Донбасі, війни в Афганістані, Сирії, Анголі, Єгипті, В'єтнамі та інших країнах.