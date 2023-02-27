Чмобики пожаловались, что их в Украине бросают «на убой со стрелковым оружием и лопатами»

https://racurs.ua/n180397-chmobiki-pojalovalis-chto-ih-v-ukraine-brosaut-na-uboy-so-strelkovym-orujiem-i-lopatami-video.html

Ракурс

Російські мобілізовані записали відеозвернення, в якому розповіли, як командири без підтримки техніки відправили їх на свідомо провальний штурм.

Нас кинули у справжню бійню! — скаржаться росіяни, які служать у бригаді тероборони Серпухова Московської області.

Ці бійці, які мають звичайні цивільні професії, не відмовляються воювати в Україні, але хочуть, аби їх для цього ретельніше підготували.

Ми були кинуті на штурм бетонного укріпрайону ЗСУ, маючи при собі стрілецьку зброю та лопати. Це стало бійнею для нас! Ми зазнали втрат убитими та пораненими", — заявили російські мобілізовані.

Повідомлення про те, що на фронтах твориться кошмар та м’ясорубка, останнім часом надходять буквально з усіх боків. Український блогер Денис Казанський, який оприлюднив у себе в телеграм це відео, пише, що «путінські генерали, які втратили більшу частину техніки, тепер компенсують свої провали за рахунок масового винищення власної піхоти».