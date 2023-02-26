Російські загарбники зазнають значних втрат на Донбасі, фото: «Корреспондент.нет»

https://racurs.ua/ua/n180355-200-til-likvidovanyh-za-try-vagnerivciv-vyvezly-vantajivkamy-do-rf-genshtab.html

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Рашисти продовжують зазнавати значних втрат в ході агресії проти України.

Так, в районі Горлівки Донецької області 23 лютого проведено виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих «вагнерівців», які були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська російської федерації, — зазначається в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, до місцевого моргу міської лікарні № 2 міста Горлівка, в період з 22 по 24 лютого, з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих рашистів, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та росії.

Нагадаємо, за інформацією міністра оборони України Олексія Резнікова, російські окупанти щодня втрачають у боях в районі Бахмута по 500 убитих.