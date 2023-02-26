Рашисти щодня втрачають під Бахмутом по 500 убитих — Резніковhttps://racurs.ua/ua/n180353-rashysty-schodnya-vtrachaut-pid-bahmutom-po-500-ubytyh-reznikov.htmlРакурс
Російські війська вже розпочали свій «великий наступ» на Донбасі й щодня зазнають значних втрат.
Про це в інтерв’ю виданню La Repubblica заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Ми називаємо це «повзучим наступом», тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі «вагнерівців» або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі, — наголосив він.
За словами Резнікова, таку тактику рашисти, зокрема, застосовують у Бахмуті.
Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених, — наголошує міністр.
Він зазначив, що Бахмут є опорним пунктом, оборона якого зменшує можливості противника для наступу.
Джерело: «РБК-Україна»