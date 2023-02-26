Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти зазнають значних втрат у боях за Бахмут, фото: «Слово і Діло»

Рашисти щодня втрачають під Бахмутом по 500 убитих — Резніков

26 лют 2023, 17:29
999

Російські війська вже розпочали свій «великий наступ» на Донбасі й щодня зазнають значних втрат.





Про це в інтерв’ю виданню La Repubblica заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Ми називаємо це «повзучим наступом», тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі «вагнерівців» або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі, — наголосив він.

За словами Резнікова, таку тактику рашисти, зокрема, застосовують у Бахмуті.

Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених, — наголошує міністр.

Він зазначив, що Бахмут є опорним пунктом, оборона якого зменшує можливості противника для наступу.

Джерело: «РБК-Україна»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів